Ефремов Павел Васильевич
Место рожденияСело Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ефремов Василий
Мать: ?
Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Григорьевна
Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Смерть
1834
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край