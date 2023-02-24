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Ефремов Павел Васильевич

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Место рождения

Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов Василий

Мать: ?

Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ефремов Иван Павлович

Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Григорьевна

Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Смерть
1834
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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