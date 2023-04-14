Такахиро Ута Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Такахиро Ута Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Такахиро Иннокентий Утавич

Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Такахиро Кен Утавич

Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Такахиро Банджи Утавич

Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Такахиро Тамина Утавна

Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Такахиро Софья Утавна

Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Такахиро Каспар Утавич

Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Такахиро Шон Утавич

Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дашкова-Такахиро Станислава Утавна

Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Такахиро Изуми Утавич

Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ферн-Такахиро Ева Утавна

Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Такахиро Джиро Утавич

Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Такахиро Анатолий Утавич

Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плисецкая Асэми Юрьевна