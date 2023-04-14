Такахиро Ута Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Такахиро Иннокентий Утавич
Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Такахиро Кен Утавич
Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Такахиро Тамина Утавна
Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Такахиро Софья Утавна
Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Такахиро Шон Утавич
Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дашкова-Такахиро Станислава Утавна
Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ферн-Такахиро Ева Утавна
Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плисецкая Асэми Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плисецкая Асэми Юрьевна