Лежева Агафья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лежев Егор Семенович
Отец ребёнка: Лежев Семен Максимович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Лежев Семен Максимович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лежева Парасковья Семеновна
Отец ребёнка: Лежев Семен Максимович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Лежева Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Лежев Семен Максимович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно