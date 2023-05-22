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Лежева Агафья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Лежев Егор Семенович

Отец ребёнка: Лежев Семен Максимович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лежев Родиоон Семенович

Отец ребёнка: Лежев Семен Максимович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лежева Парасковья Семеновна

Отец ребёнка: Лежев Семен Максимович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лежева Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Лежев Семен Максимович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лежев Семен Максимович

Смерть
Неизвестно