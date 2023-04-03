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Федор Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Яков Иванов

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья Федорова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Алимпий Федоров

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Стефанида Федорова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
1828