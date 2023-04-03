Федор Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Яков Иванов
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Наталья Федорова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Алимпий Федоров
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Стефанида Федорова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
1828