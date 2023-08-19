- Демид Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияПосле 13.04.1828 ст.
Дата смерти25.02.1901 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 13.04.1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ильинская церковь села Княжей РС 200-14-79 стр.790-791 (8-я ревизия 1834 ст - 6 лет) РС 200-14-79 стр.790-791 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 24.08.1850 ст - 22 года) №-8
Бракосочетание
Около 1849 ст.
Жена: - Ольга Петровна
Смерть
25.02.1901 ст.
Крестьянин, вдовый после 1-го брака в 72 года (от старости)
Похороны
27.02.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.80-81 (Умершие №-8м)