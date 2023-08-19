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- Демид Фёдорович

Место рождения

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

После 13.04.1828 ст.

Дата смерти

25.02.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 13.04.1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей РС 200-14-79 стр.790-791 (8-я ревизия 1834 ст - 6 лет) РС 200-14-79 стр.790-791 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 24.08.1850 ст - 22 года) №-8
Бракосочетание
Около 1849 ст.

Жена: - Ольга Петровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
25.02.1901 ст.
Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Крестьянин, вдовый после 1-го брака в 72 года (от старости)
Похороны
27.02.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.80-81 (Умершие №-8м)
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