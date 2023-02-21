Сухов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1903
Дочь: Калинникова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Сухова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
20.11.1906
Дочь: Сочкова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Сухова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
11.01.1914
Дочь: Контанистова Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Сухова Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно