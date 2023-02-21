Сухов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухов Павел

Сухов Павел

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1903

Дочь: Калинникова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Сухова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
20.11.1906

Дочь: Сочкова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Сухова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
11.01.1914

Дочь: Контанистова Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Сухова Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close