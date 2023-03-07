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Забегаев Александр Степанович

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Место рождения

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

23.10.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Забегаев Степан Александрович

Мать ребёнка: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Забегаев Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Забегаев Андрей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
23.10.1917 ст.
Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
От простуды.
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