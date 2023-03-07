Забегаев Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти23.10.1917 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Забегаев Степан Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Забегаев Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Забегаев Андрей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.10.1917 ст.
От простуды.