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Насонова Ангелина Андреевна
Насонова Ангелина Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.2006
Пол
Женский
Отец
Насонов Андрей Викторович
1978 г.р.
Мать
Насонова (Лукьяненко) Марина Викторовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2006
Отец:
Насонов Андрей Викторович
Мать:
Насонова Марина Викторовна
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