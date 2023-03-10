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Солодовников Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Солодовников Николай Васильевич

Мать: Солодовников Александра Михайловна

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