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Солодовников Александр Николаевич
Солодовников Александр Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Пол
Мужской
Отец
Солодовников Николай Васильевич
1895 г.р.
Мать
Солодовников (Чигрин) Александра Михайловна
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Солодовников Николай Васильевич
Мать:
Солодовников Александра Михайловна
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