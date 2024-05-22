Ариничева Варвара Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАриничева Варвара Ивановна

Ариничева Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кораблев Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кораблев Лев Николаевич

Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
13.11.1925

Сын: Кораблев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1935
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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