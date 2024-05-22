Ариничева Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кораблев Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
13.11.1925
Отец ребёнка: Кораблев Василий Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1935
Саратов, город Саратов, Саратовская область