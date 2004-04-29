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Постников Артем Леонидович
Постников Артем Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.04.2004
Пол
Мужской
Отец
Постников Леонид Николаевич
1971 г.р.
Мать
Постникова Ирина Николаевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.2004
Отец:
Постников Леонид Николаевич
Мать:
Постникова Ирина Николаевна
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