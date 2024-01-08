Васильев Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Николай Васильевич

Васильев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1894

Дата смерти

15.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1928

Дочь: Васильева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Васильева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1932

Дочь: Кузнецова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Васильева Анна Ивановна

Смерть
15.07.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close