Васильев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1894
Дата смерти15.07.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1928
Дочь: Васильева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Васильева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1932
Дочь: Кузнецова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Васильева Анна Ивановна
Смерть
15.07.1976