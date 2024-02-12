Бабин Игнат Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1803 ст.
Отец: Бабин Алексей
Упоминание
1813 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
10 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Смерть
Неизвестно