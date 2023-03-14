Голиков Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голиков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Голикова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Голикова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Голикова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
17.01.1927
Сын: Голиков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Голикова Александра Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1939