Голиков Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голиков Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1939

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голиков Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Голикова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Голикова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Голиков Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Голикова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
17.01.1927

Сын: Голиков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Голикова Александра Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова Александра Георгиевна

Смерть
До 1939
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