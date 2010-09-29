(Бушева) Евдокия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бушева) Евдокия Федотовна

Место рождения

Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия

Дата рождения

19.05.1935

Дата смерти

29.09.2010

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1935

Отец: Бушев Федот Андреевич

Мать: Бушева Мария Тимофеевна

Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.09.2010
Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия
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