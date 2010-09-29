(Бушева) Евдокия Федотовна
Место рожденияСакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия
Дата рождения19.05.1935
Дата смерти29.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1935
Отец: Бушев Федот Андреевич
Мать: Бушева Мария Тимофеевна
Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.09.2010
Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия