Рябых Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябых Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Рябых Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябых Петр Иванович
Мать ребёнка: Рябых Лукерья
Рождение ребёнка
07.10.1939
Сын: Рябов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Рябых Лукерья