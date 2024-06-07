Рябых Сергей Иванович 24.09.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рябых Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябых Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Рябых Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябых Петр Иванович

Мать ребёнка: Рябых Лукерья

Рождение ребёнка
07.10.1939

Сын: Рябов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Рябых Лукерья

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