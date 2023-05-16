Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Саватеев Виктор Александрович
Саватеев Виктор Александрович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Саватеев Александр Степанович
Мать
Саватеева (Яштыкова) Мария Илларионовна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Саватеев Александр Степанович
Мать:
Саватеева Мария Илларионовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь