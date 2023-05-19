Коробова (Радченко) Дарья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения31.03.1913
Дата смерти28.07.1982
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1913
Отец: Радченко Лаврентий Евсеевич
Мать: Радченко Харитина
Рождение ребёнка
21.10.1937
Дочь: Колесник Эмма Спиридоновна
Отец ребёнка: Коробов Спиридон Павлович
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.05.?
Дочь: Черман Нелли Свиридовна (Спиридоновна)
Отец ребёнка: Коробов Спиридон Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробов Виктор Спиридонович
Отец ребёнка: Коробов Спиридон Павлович
Смерть
28.07.1982