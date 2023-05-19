Коробова (Радченко) Дарья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробова (Радченко) Дарья Лаврентьевна

Коробова (Радченко) Дарья Лаврентьевна

avatar

Место рождения

Отрадная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

31.03.1913

Дата смерти

28.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1913

Отец: Радченко Лаврентий Евсеевич

Мать: Радченко Харитина

Отрадная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.10.1937

Дочь: Колесник Эмма Спиридоновна

Отец ребёнка: Коробов Спиридон Павлович

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.05.?

Дочь: Черман Нелли Свиридовна (Спиридоновна)

Отец ребёнка: Коробов Спиридон Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Спиридон Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Виктор Спиридонович

Отец ребёнка: Коробов Спиридон Павлович

Смерть
28.07.1982