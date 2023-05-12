Красотин Захар Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красотин Захар Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1845 ст.

Сын: Крастиков Красотин Гордей Захаров

Мать ребёнка: Красотина Елена Григорьева

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.7 оп.82 д.135а л.872 об.-873
Смерть
Неизвестно