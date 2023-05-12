Красотин Захар Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1845 ст.
Сын: Крастиков Красотин Гордей Захаров
Мать ребёнка: Красотина Елена Григорьева
Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.7 оп.82 д.135а л.872 об.-873
Смерть
Неизвестно