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Ашихмин Филипп Никитич

Место рождения

Вятка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятка
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Ашихмина Ксения (Аксинья) Петровна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Таисья Наталья Филипповна

Мать ребёнка: Ашихмина Ксения (Аксинья) Петровна

Рождение ребёнка
24.02.1908

Дочь: Вязовая Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Ашихмина Ксения (Аксинья) Петровна

Архангельск
по другим данным 1906г.р
Рождение ребёнка
13.09.1911

Сын: Ашихмин Александр Филиппович

Мать ребёнка: Ашихмина Ксения (Аксинья) Петровна

Архангельск
Рождение ребёнка
1919

Сын: Ашихмин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Ашихмина Ксения (Аксинья) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашихмин Веньямин Филлипович

Мать ребёнка: Ашихмина Ксения (Аксинья) Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Ксения (Аксинья) Петровна

Смерть
Неизвестно
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