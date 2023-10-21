Ашихмин Филипп Никитич
Место рожденияВятка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вятка
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Ашихмина Ксения (Аксинья) Петровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Таисья Наталья Филипповна
Мать ребёнка: Ашихмина Ксения (Аксинья) Петровна
Рождение ребёнка
24.02.1908
Дочь: Вязовая Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Ашихмина Ксения (Аксинья) Петровна
Архангельск
по другим данным 1906г.р
Рождение ребёнка
13.09.1911
Сын: Ашихмин Александр Филиппович
Мать ребёнка: Ашихмина Ксения (Аксинья) Петровна
Архангельск
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Ашихмина Ксения (Аксинья) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ашихмин Веньямин Филлипович
Мать ребёнка: Ашихмина Ксения (Аксинья) Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно