Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1762

Дочь: Депрерадович Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

казань, городской округ Казань, Татарстан, Russian Federation
Рождение ребёнка
28.04.1762

Дочь: Толстая Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Горчаков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Горчаков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Николай Иванович

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