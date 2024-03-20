Горчакова (Лукина) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1762
Дочь: Депрерадович Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
казань, городской округ Казань, Татарстан, Russian Federation
Рождение ребёнка
28.04.1762
Дочь: Толстая Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Горчаков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Горчаков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горчаков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно