Мельников Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1946

Дата смерти

13.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946

Отец: Мельников Михаил Иванович

Мать: Мельникова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
06.08.1970

Сын: Мельников Валерий Викторович

Мать ребёнка: Мельникова Галина Васильевна

Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.04.1978

Дочь: Шарифзянова Лариса Викторовна

Мать ребёнка: Мельникова Галина Васильевна

Смерть
13.09.2003
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