Мельников Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1946
Дата смерти13.09.2003
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946
Рождение ребёнка
06.08.1970
Сын: Мельников Валерий Викторович
Мать ребёнка: Мельникова Галина Васильевна
Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.04.1978
Дочь: Шарифзянова Лариса Викторовна
Мать ребёнка: Мельникова Галина Васильевна
Смерть
13.09.2003