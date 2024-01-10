Фатыйма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатыйма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ибрагимов Гариф

Отец ребёнка: Ибраһимов Мөхәммәтзаки

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибраһимов Фатих

Отец ребёнка: Ибраһимов Мөхәммәтзаки

д.Норма Балтасинского р-на РТ
Смерть
Неизвестно
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