Фатыйма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ибрагимов Гариф
Отец ребёнка: Ибраһимов Мөхәммәтзаки
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибраһимов Фатих
Отец ребёнка: Ибраһимов Мөхәммәтзаки
д.Норма Балтасинского р-на РТ
Смерть
Неизвестно