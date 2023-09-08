Титов Филка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитов Филка

Титов Филка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

До 1665 г.р.

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1640

Отец: Тит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1665

Сын: Титов Трифон

Мать ребёнка: не указана

Починок Чупраковской (Троепольцевский)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Карьеполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close