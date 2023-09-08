Титов Филка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1640
Отец: Тит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1665
Сын: Титов Трифон
Мать ребёнка: не указана
Починок Чупраковской (Троепольцевский)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Карьеполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно