Куракин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракин Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1882 и 1883

Сын: Куракин Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Лучкино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куракин ? Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куракин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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