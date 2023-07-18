Куракин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1882 и 1883
Сын: Куракин Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Лучкино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куракин ? Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крупина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куракин Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно