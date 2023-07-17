Андреева Розалия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Розалия Андреевна

Андреева Розалия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1880 ст.

Сын: Андреев Семён Кононович

Отец ребёнка: Андреев Конон Андреевич

Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1880 г. Раздел "О родившихся", №19. С. 453 об.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close