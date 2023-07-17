Андреева Розалия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1880 ст.
Отец ребёнка: Андреев Конон Андреевич
Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1880 г. Раздел "О родившихся", №19. С. 453 об.
Смерть
Неизвестно