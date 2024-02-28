Мухаметзянов Ахметзян
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти04.04.1979
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Сулейманов Мухамметжан
Мать: Сулейманова Гафиря
Военная награда
Неизвестно
Мухаметзянов Ахметзян Ефрейтор, __.__.1906 Татарская АССР, Буинский р-н, д. Новые Чечкабы. Сводная картотека Перечень наград 06.07.1943 Медаль «За отвагу» 08.05.1945 Орден Красной Звезды
Смерть
04.04.1979
г Магнитогорск