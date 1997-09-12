Кочешев Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1953
Дата смерти12.09.1997
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1953
Бракосочетание
01.10.1977
Жена: Кочешева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочешева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1978
Дочь: Пушкина Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Кочешева Елена Ивановна
Смерть
12.09.1997