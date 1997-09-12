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Кочешев Валентин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1953

Дата смерти

12.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1953

Отец: Кочешев Василий Михайлович

Мать: Кочешева Вера Григорьевна

Бракосочетание
01.10.1977

Жена: Кочешева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочешева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1978

Дочь: Пушкина Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Кочешева Елена Ивановна

Смерть
12.09.1997