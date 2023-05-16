Ксения Иванова (2я жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Иванова (2я жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Степан Антонов

Отец ребёнка: Антонов-Богданов Антон Евдокимов

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов-Богданов Антон Евдокимов

Смерть
Неизвестно