Клоков Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клоков Михаил Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1910

Дата смерти

10.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1910

Отец: Клоков Егор Евгеньевич

Мать: Клокова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1933

Сын: Клоков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.1936

Дочь: Серафима Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.1939

Сын: Клоков Иван Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.1947

Дочь: Федяева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1949

Дочь: Морозова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.09.1975
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