Клоков Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1910
Дата смерти10.09.1975
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1910
Отец: Клоков Егор Евгеньевич
Мать: Клокова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1933
Сын: Клоков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1936
Дочь: Серафима Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1939
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.1947
Дочь: Федяева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1949
Дочь: Морозова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.09.1975