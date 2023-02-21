Горбунова Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Васса Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1915

Сын: Горбунов Сергей Константинович

Отец ребёнка: Горбунов Константин Федорович

Быково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Нижний Ландех, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
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