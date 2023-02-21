Горбунова Васса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1915
Сын: Горбунов Сергей Константинович
Отец ребёнка: Горбунов Константин Федорович
Быково, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Нижний Ландех, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область