Ермонина (Волкова) марфа степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермонина (Волкова) марфа степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1902

Дата смерти

30.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1902

Отец: Волков Степан Сергеевич

Мать: Волкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
28.10.1929

Дочь: Шурыгина Нина Ильинишна

Отец ребёнка: Ермонин Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ермонин петр ильич

Отец ребёнка: Ермонин Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермонин Алексей Ильич

Отец ребёнка: Ермонин Илья Григорьевич

Смерть
30.10.1978
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