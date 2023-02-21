Ермонина (Волкова) марфа степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1902
Дата смерти30.10.1978
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1902
Отец: Волков Степан Сергеевич
Мать: Волкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
28.10.1929
Дочь: Шурыгина Нина Ильинишна
Отец ребёнка: Ермонин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ермонин петр ильич
Отец ребёнка: Ермонин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермонин Илья Григорьевич
Смерть
30.10.1978