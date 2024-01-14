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Шаденкова Надежда Семёновна
Шаденкова Надежда Семёновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.04.1956
Пол
Женский
Отец
Шаденков Семён Дмитриевич
1918 г.р.
Мать
Шаденкова (Шуменкова) Анастасия Степановна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1956
Отец:
Шаденков Семён Дмитриевич
Мать:
Шаденкова Анастасия Степановна
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