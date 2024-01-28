Анжаурова (Азарова) Татьяна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анжаурова (Азарова) Татьяна Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азаров Терентий

Мать: Азарова Анастасия

Рождение ребёнка
10.07.1923

Сын: Анжауров Николай Никанорович

Отец ребёнка: Анжауров Никанор Афанасьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1925

Сын: Анжауров Михаил Никанорович

Отец ребёнка: Анжауров Никанор Афанасьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.04.1927

Дочь: Лаврова Марфа Никаноровна

Отец ребёнка: Анжауров Никанор Афанасьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Анжауров Пётр Никанорович

Отец ребёнка: Анжауров Никанор Афанасьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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