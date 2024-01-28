Анжаурова (Азарова) Татьяна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Азаров Терентий
Мать: Азарова Анастасия
Рождение ребёнка
10.07.1923
Сын: Анжауров Николай Никанорович
Отец ребёнка: Анжауров Никанор Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.07.1925
Сын: Анжауров Михаил Никанорович
Отец ребёнка: Анжауров Никанор Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.04.1927
Дочь: Лаврова Марфа Никаноровна
Отец ребёнка: Анжауров Никанор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Анжауров Пётр Никанорович
Отец ребёнка: Анжауров Никанор Афанасьевич
Смерть
Неизвестно