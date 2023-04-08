Сагитова (Тухватуллина) Макфия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: Тухватуллина Габидулла
Мать: Тухватуллина Шаргия
Рождение ребёнка
27.08.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагитов Ринат
Отец ребёнка: Сагитов Хуснулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сагитов Хуснулла
Смерть
Неизвестно