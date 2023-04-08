Сагитова (Тухватуллина) Макфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитова (Тухватуллина) Макфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Тухватуллина Габидулла

Мать: Тухватуллина Шаргия

Рождение ребёнка
27.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагитов Хуснулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагитов Хуснулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагитов Хуснулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагитов Ринат

Отец ребёнка: Сагитов Хуснулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагитов Хуснулла

Смерть
Неизвестно