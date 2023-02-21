(Панкратова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Панкратова) Ольга Николаевна

(Панкратова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Панкратова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мищенко Людмила

Отец ребёнка: не указан

Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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