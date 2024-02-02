Лунькова Ксения Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1888
Отец: Луньков Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1907 ст.
Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.
Сын: Клычков Иоанн Авксентьевич
Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович
Рождение ребёнка
25.09.1909 ст.
Дочь: Клычкова Пелагия Авксентьевна
Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович
Рождение ребёнка
13.08.1911 ст.
Дочь: Клычкова Наталия Авксентьевна
Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович
Рождение ребёнка
27.06.1913 ст.
Дочь: Клычкова Ольга Авксентьевна
Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович
Рождение ребёнка
07.09.1914
Дочь: Клычкова Надежда Авксентьевна
Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.
Дочь: Клычкова Вера Авксентьевна
Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович
Рождение ребёнка
27.08.1915
Сын: Клычков Иоанн Авксентьевич
Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович
Рождение ребёнка
26.04.1917 ст.
Сын: Клычков Василий Авксентьевич
Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович
Смерть
Неизвестно