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Лунькова Ксения Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1888

Отец: Луньков Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1907 ст.

Муж: Клычков Авксентий Евграфович

Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.

Сын: Клычков Иоанн Авксентьевич

Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович

Рождение ребёнка
25.09.1909 ст.

Дочь: Клычкова Пелагия Авксентьевна

Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович

Рождение ребёнка
13.08.1911 ст.

Дочь: Клычкова Наталия Авксентьевна

Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович

Рождение ребёнка
27.06.1913 ст.

Дочь: Клычкова Ольга Авксентьевна

Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович

Рождение ребёнка
07.09.1914

Дочь: Клычкова Надежда Авксентьевна

Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович

Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.

Дочь: Клычкова Вера Авксентьевна

Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович

Рождение ребёнка
27.08.1915

Сын: Клычков Иоанн Авксентьевич

Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович

Рождение ребёнка
26.04.1917 ст.

Сын: Клычков Василий Авксентьевич

Отец ребёнка: Клычков Авксентий Евграфович

Смерть
Неизвестно
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