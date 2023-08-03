(Силивёрстова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Силивёрстова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1885

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1841 г.р.

Мать

Вычислено 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1885

Отец: Силивёрстов Николай Петров

Мать: Силивёрстова Параскева Илларионовна

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