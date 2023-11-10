Бородкин Фаддей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиМежду 1858 и 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Бородкина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Кушкина Клавдия Фаддевна
Мать ребёнка: Бородкина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Анна Фаддеевна
Мать ребёнка: Бородкина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Ольга Фаддеевна
Мать ребёнка: Бородкина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Бородкин Александр Фаддеевич
Мать ребёнка: Бородкина Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1858 и 1916