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Бородкин Фаддей Васильевич

Место рождения

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Между 1858 и 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Бородкин Василий Александрович

Мать: Бородкина Ирина Прокопьевна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Бородкин Иван Фаддеевич

Мать ребёнка: Бородкина Ульяна Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Кушкина Клавдия Фаддевна

Мать ребёнка: Бородкина Ульяна Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Анна Фаддеевна

Мать ребёнка: Бородкина Ульяна Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Ольга Фаддеевна

Мать ребёнка: Бородкина Ульяна Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Бородкин Александр Фаддеевич

Мать ребёнка: Бородкина Ульяна Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородкина Ульяна Ивановна

Смерть
Между 1858 и 1916
Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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