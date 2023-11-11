Цепенникова Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепенникова Зинаида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Макеев Александр Естафьевич

Мать: Макеева Марфа Родионовна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Захарова Алла Григорьевна

Отец ребёнка: Цепенников Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Цепенникова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Цепенников Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Цепенников Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Цепенников Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепенников Григорий Петрович

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