Цепенникова Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Захарова Алла Григорьевна
Отец ребёнка: Цепенников Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Цепенникова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Цепенников Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Цепенников Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Цепенников Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно