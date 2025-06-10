Печенкина Яна
женский, родилась 27.02.1992
ОтецБрюзгин Юрий Владимирович02.02.1969 г.р.
МатьБрюзгина Марина Заурбиевна25.01.1971 г.р.
Супруги
Печенкин Игорь Георгиевич06.07.1993 г.р.
Дети
Печенкин Дмитрий Игоревич19.05.2018 г.р.
Печенкина Полина Игоревна13.04.2021 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1992
Бракосочетание
11.06.2016
Рождение ребёнка
19.05.2018
Сын: Печенкин Дмитрий Игоревич
Отец ребёнка: Печенкин Игорь Георгиевич
Рождение ребёнка
13.04.2021
Дочь: Печенкина Полина Игоревна
Отец ребёнка: Печенкин Игорь Георгиевич