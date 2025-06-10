Печенкина Яна 27.02.1992 — найти родственников по фамилии на Familio

Печенкина Яна

Автор
ЯП
Печенкина Я.

женский, родилась 27.02.1992

Отец
Брюзгин Юрий Владимирович02.02.1969 г.р.
Мать
Брюзгина Марина Заурбиевна25.01.1971 г.р.
Супруги
Печенкин Игорь Георгиевич06.07.1993 г.р.
Дети
Печенкин Дмитрий Игоревич19.05.2018 г.р.
Печенкина Полина Игоревна13.04.2021 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1992

Отец: Брюзгин Юрий Владимирович

Мать: Брюзгина Марина Заурбиевна

Бракосочетание
11.06.2016

Муж: Печенкин Игорь Георгиевич

Рождение ребёнка
19.05.2018

Сын: Печенкин Дмитрий Игоревич

Отец ребёнка: Печенкин Игорь Георгиевич

Рождение ребёнка
13.04.2021

Дочь: Печенкина Полина Игоревна

Отец ребёнка: Печенкин Игорь Георгиевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.