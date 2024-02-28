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Пазюк Яков Андреев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

21.10.1895 ст.

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1895 ст.

Отец: Пазюк Андрей Владимиров

Мать: Пазюк Синклитикия Иванова

Колонщина, Київська область
Запись №56 Крестьянин села Колонщины, Киевского уезда, Андрей Владимиров Пазюк и жена его Синклитикия Иоаннова; оба православные
Крещение
22.10.1895 ст.
Иоанна Богослова церковь, с. Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд
Восприемниками были крестьяне села Колонщины: Сильвестр Иванов Мищенко и жена крестьянина Михаила Якуша Параскева Емельянова Таинство крещения совершал священник Даниил Романовский с псаломщиком Васи... Показать все
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