Пазюк Яков Андреев
Место рождения
Дата рождения21.10.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
21.10.1895 ст.
Отец: Пазюк Андрей Владимиров
Запись №56 Крестьянин села Колонщины, Киевского уезда, Андрей Владимиров Пазюк и жена его Синклитикия Иоаннова; оба православные
Крещение
22.10.1895 ст.
Иоанна Богослова церковь, с. Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд
Восприемниками были крестьяне села Колонщины: Сильвестр Иванов Мищенко и жена крестьянина Михаила Якуша Параскева Емельянова Таинство крещения совершал священник Даниил Романовский с псаломщиком Васи... Показать все