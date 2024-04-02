Рыбаков Михаил
Место рожденияс.Туртапка, Выксунский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения04.06.1925
Дата смерти04.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1925
Отец: Рыбаков Дмитрий
Мать: Рыбакова Татьяна
с.Туртапка, Выксунский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1951
Сын: Рыбаков Николай
Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Михайловна
с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
Рождение ребёнка
1953
Сын: Рыбаков Валерий
Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Михайловна
с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
Рождение ребёнка
16.06.1958
Сын: Рыбаков Павел
Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Михайловна
с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
Рождение ребёнка
23.05.1960
Сын: Рыбаков Алексей
Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Михайловна
с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Евдокия
Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1991
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище