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Рыбаков Михаил

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Место рождения

с.Туртапка, Выксунский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

04.06.1925

Дата смерти

04.02.1991

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

1951 г.р.
1953 г.р.
1958 г.р.
1960 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1925

Отец: Рыбаков Дмитрий

Мать: Рыбакова Татьяна

с.Туртапка, Выксунский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1951

Сын: Рыбаков Николай

Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Михайловна

с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Рыбаков Валерий

Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Михайловна

с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
Рождение ребёнка
16.06.1958

Сын: Рыбаков Павел

Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Михайловна

с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
Рождение ребёнка
23.05.1960

Сын: Рыбаков Алексей

Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Михайловна

с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Евдокия

Мать ребёнка: Рыбакова Татьяна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1991
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
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