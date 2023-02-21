Ширяев владимир иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти23.11.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Ширяева ефросинья федоровна
Рождение ребёнка
18.05.1935
Сын: Ширяев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Ширяева ефросинья федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Крайникова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Ширяева ефросинья федоровна
Смерть
23.11.1940