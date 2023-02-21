Ширяев владимир иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев владимир иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

23.11.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Ширяев Иван Владимирович

Мать ребёнка: Ширяева ефросинья федоровна

Рождение ребёнка
18.05.1935

Сын: Ширяев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Ширяева ефросинья федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Крайникова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Ширяева ефросинья федоровна

Смерть
23.11.1940
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