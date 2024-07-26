Прасковья Павлова
Место рождения
Дата рождения18.10.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1834 ст.
Отец: Исаев Павел Мефодиев
Мать: Любовь Евдокимова
пом. Никифоровой дворовые
Крещение
21.10.1834 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Того ж сельца и помещицы крест. Михаил Петров, крест. жена Пелагея Васильева
Смерть
Неизвестно