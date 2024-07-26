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Прасковья Павлова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

18.10.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1834 ст.

Отец: Исаев Павел Мефодиев

Мать: Любовь Евдокимова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
пом. Никифоровой дворовые
Крещение
21.10.1834 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Того ж сельца и помещицы крест. Михаил Петров, крест. жена Пелагея Васильева
Смерть
Неизвестно

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