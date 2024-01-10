Рахимова (Ибатулина) Шамсихада Первая Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1925
Дочь: Газизова Амина
Отец ребёнка: Рахимов Яппар
г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
1928
Сын: Рахимов Габдулбарый Яппарович
Отец ребёнка: Рахимов Яппар
Рождение ребёнка
1930
Сын: Рахимов Сулейман
Отец ребёнка: Рахимов Яппар
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Зифа
Отец ребёнка: Рахимов Яппар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рахимов Яппар
Смерть
1934