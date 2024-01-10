Рахимова (Ибатулина) Шамсихада Первая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахимова (Ибатулина) Шамсихада Первая Жена

Рахимова (Ибатулина) Шамсихада Первая Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1925

Дочь: Газизова Амина

Отец ребёнка: Рахимов Яппар

г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Сын: Рахимов Габдулбарый Яппарович

Отец ребёнка: Рахимов Яппар

Рождение ребёнка
1930

Сын: Рахимов Сулейман

Отец ребёнка: Рахимов Яппар

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зифа

Отец ребёнка: Рахимов Яппар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимов Яппар

Смерть
1934
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close