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Щербаков Гордей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Щербаков Никифор Антонович

Мать: Щербакова-Лучникова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Щербаков Василий Гордеевич

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Никитовна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Щербакова Харитина Гордеевна

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Никитовна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Щербакова Татьяна Гордеевна

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Ирина Никитовна

Смерть
Неизвестно
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