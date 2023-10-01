Щербаков Гордей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1827
Сын: Щербаков Василий Гордеевич
Мать ребёнка: Щербакова Ирина Никитовна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Щербакова Харитина Гордеевна
Мать ребёнка: Щербакова Ирина Никитовна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Щербакова Татьяна Гордеевна
Мать ребёнка: Щербакова Ирина Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно