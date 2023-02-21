Пырковская Матрона Никитовна\Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Пырковская Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Пырковский Никифор Феофанович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Пырковский Федор Никифорович
Отец ребёнка: Пырковский Никифор Феофанович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Обложкина Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Пырковский Никифор Феофанович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пырковская Ольга Никифоровна
Отец ребёнка: Пырковский Никифор Феофанович
Рождение ребёнка
08.10.1917
Дочь: Пырковская Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Пырковский Никифор Феофанович
Россия, Новосибирская область, Черепановский район, село Листвянка
Рождение ребёнка
1921
Сын: Перковский Степан Никифорович
Отец ребёнка: Пырковский Никифор Феофанович
Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно