Пырковская Матрона Никитовна\Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пырковская Матрона Никитовна\Евлампиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Пырковская Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Пырковский Никифор Феофанович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Пырковский Федор Никифорович

Отец ребёнка: Пырковский Никифор Феофанович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Обложкина Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Пырковский Никифор Феофанович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пырковская Ольга Никифоровна

Отец ребёнка: Пырковский Никифор Феофанович

Рождение ребёнка
08.10.1917

Дочь: Пырковская Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Пырковский Никифор Феофанович

Россия, Новосибирская область, Черепановский район, село Листвянка
Рождение ребёнка
1921

Сын: Перковский Степан Никифорович

Отец ребёнка: Пырковский Никифор Феофанович

Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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