Денисенко (Варенцова) Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1964
Рождение ребёнка
28.04.1992
Сын: Денисенко Константин Игоревич
Отец ребёнка: Денисенко Игорь Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.05.1995
Дочь: Клокова Валерия Игоревна
Отец ребёнка: Денисенко Игорь Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно