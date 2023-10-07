Денисенко (Варенцова) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко (Варенцова) Ольга Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1964

Отец: Варенцов Анатолий Яковлевич

Мать: Варенцова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
28.04.1992

Сын: Денисенко Константин Игоревич

Отец ребёнка: Денисенко Игорь Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.05.1995

Дочь: Клокова Валерия Игоревна

Отец ребёнка: Денисенко Игорь Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисенко Игорь Николаевич

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