Акимов Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Олег Владимирович

Место рождения

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

11.09.1966

Дата смерти

26.06.2020

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1966

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
03.10.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кохма, Кохма, Ивановская область
Смерть
26.06.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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