Акимов Олег Владимирович
Место рождения
Дата рождения11.09.1966
Дата смерти26.06.2020
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1966
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.10.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Иваново, Иваново, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кохма, Кохма, Ивановская область
Смерть
26.06.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург